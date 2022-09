Minacciato con coltello e rapinato in casa a Rimini, terrore nella notte

Cronaca

Rimini

| 17:41 - 29 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Stava dormendo nel proprio letto quando all'improvviso si è accorto che qualcuno si trovava dentro casa sua. Risveglio terribile per un anziano residente in viale Principe Amedeo di Rimini che nella notte tra il 27 e il 28 ottobre si è ritrovato nel cuore della notte ad affrontare una situazione che ha davvero dell'incredibile: un giovane uomo di colore (si è poi scoperto essere un magrebino di 31 anni) si era intrufolato all'interno dell'abitazione e armato di coltello ha cominciato a minacciare l'anziano con lo scopo di rapinarlo. Entrato dalla finestra, l'uomo ha sottratto all'anziano banconote e oggetti di valore, poi si è dato alla fuga. Fortunatamente l'uomo è stato subito intercettato mentre stava scappando ed è stato in seguito bloccato dalla Polizia di Stato. L'uomo ha opposto resistenza all'arresto dimenandosi al momento della cattura. E' stato arrestato con le accuse di rapina, furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale e tradotto presso la locale casa circondariale, in attesa dell'udienza di convalida prevista per venerdì 30 settembre.