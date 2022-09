Judo: Sofia Longo sfiora il podio al Sardinia Trophy di Olbia

Attualità

Riccione

17:07 - 29 Settembre 2022

Olbia Sardinia Trophy Sofia e Giuseppe Longo.

La giovanissima Sofia Longo, atleta 12enne della sezione Judo Polisportiva Riccione, prosegue con grande impegno il suo percorso per ottenere la qualificazione ai Campionati Italiani Under 14 che si terranno al PalaFijlkam di Ostia il prossimo 6 novembre. Il week-end appena trascorso ha visto la giovane insieme al padre, il tecnico della Polisportiva Riccione Giuseppe Longo, impegnati ad Olbia in una importante tappa del Trofeo Italia, il Sardinia Trophy.



Sofia ha potuto nuovamente testare le proprie capacità e questa volta ha sfiorato il podio. Infatti, dopo aver superato due difficili incontri contro altrettante atlete laziali fra le più forti, ha dovuto affrontare una atleta friulana in semifinale. Questo incontro è stato particolarmente impegnativo e più volte ha visto la romagnola prendere il sopravvento. L’incontro si è concluso al golden score (una sorta di tempi supplementari in cui il primo che fa punto vince) in cui la riccionese ha subito un attacco dell’avversaria che ha così avuto accesso alla finale.



Sofia Longo ha quindi potuto lottare per la medaglia di bronzo, contro un’atleta di casa. Purtroppo, un po’ di emozione e di inesperienza non ha permesso alla Longo di portare a casa la tanto desiderata medaglia.



“Sofia è stata bravissima. Non possiamo proprio dirle nulla, se non di continuare ad allenarsi in modo costante per migliorare e colmare le lacune che a questa età sono inevitabili. Negli ultimi mesi è cresciuta fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Ora con questa serie di gare dovrà affinare gli aspetti tattici e continuare a credere nel sogno. Da allenatore e da genitore sono molto orgoglioso – ha commentato il direttore tecnico della Sezione Judo della Polisportiva, Maestro Giuseppe Longo “.