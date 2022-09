Riccione: lavori sui tubi dell'acqua, senso unico alternato su via Emilia

Attualità

| 16:55 - 29 Settembre 2022

Lavori in corso.

Sta procedendo in questi giorni l’intervento di sostituzione delle nuove condotte idriche su Via Emilia. Un intervento realizzato dal Gruppo Hera, partito nel mese di giugno, ripreso nel mese di settembre e che sarà completato entro qualche giorno. Una riqualificazione necessaria per la sostituzione di tubazioni in materiale non conforme.



Per permettere di eseguire le operazioni in sicurezza, sono state necessarie alcune modifiche alla circolazione. Nei tratti interessati dalle opere di scavo infatti è stato istituito il senso unico alternato, ma garantito l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso.



“E’ un intervento molto importante che va a sostituire le vecchie tubazioni e che sarà realizzato in pochi giorni per arrecare meno disagi possibili – ha spiegato Simone Imola, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Riccione - La condotta infatti sarà sostituita anche in via Emilia nella parte a mare della rotatoria (da Viale Cervino). In questo tratto i lavori saranno eseguiti entro venerdì sera, per permettere la normale circolazione nel fine settimana. Mentre la prossima settimana i lavori si sposteranno nella corsia mare - monte di Viale Emilia ma senza provocare disagi alla circolazione stradale”.