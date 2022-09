Ambientalisti contro San Michele: 'la fiera degli animali prigionieri'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:57 - 29 Settembre 2022



Il collettivo "Tra umani e animali", in una nota, mettono nel mirino la fiera di San Michele, in programma il 1 e 2 ottobre a Santarcangelo. Evento nel quale "migliaia di volatili saranno esposti alla mercè di curiosi e visitatori, una manna per chi ama detenere animali in gabbia e per i cacciatori, da sempre estimatori dei richiami vivi". In merito ai "richiami vivi", si tratta degli "uccelli da richiamo", che "passeranno la vita in una gabbia minuscola, spesso spiumati a mano per indurli a cantare pensando di essere nella stagione degli amori, per attirare i loro compagni liberi affinché uomini armati possano sparargli". Incalza la nota: "Non richiami ma esche, condannati a una vita misera e privata di tutto. Rinchiusi e spesso mutilati, privati delle penne remiganti affinché non siano più in grado di volare".



Le fiere ornitologiche, per gli animalisti, "mostrano a tutti l'orrore di una vita in gabbia", ma nonostante questo "continuano a esistere". "Siamo così abituati a considerare gli animali oggetti di cui disporre a piacimento, che spesso non ci soffermiamo a pensare a quale vita può condurre un individuo ridotto in queste condizioni. Gli schiavi sono sotto i nostri occhi, dobbiamo solo cominciare a guardarli diversamente", chiosa la nota.