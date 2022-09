Ritratti, parte il laboratorio teatrale 'per denunciare gli effetti del patriarcato'

Attualità

Rimini

| 15:33 - 29 Settembre 2022

Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini.





L’Ufficio Pari opportunità e politiche di genere della Provincia di Rimini, coordinato dalla consigliera delegata Barbara Di Natale, in collaborazione con l’associazione culturale Teatro Cinquequattrini-APS e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, lancia il progetto “Ritratti".



Il tema del progetto, curato e ideato dalla docente teatrale Silvia Giorgi, sviluppato attraverso diversi linguaggi creativi come il teatro, la musica e la pittura, "è quello di mostrare l’egemonia culturale del patriarcato per rendere più consapevoli sia le donne che gli uomini degli effetti che ancora essa provoca sulla nostra società".



I laboratori, rivolti a tutti e gratuiti, si terranno tutti i mercoledì dal 5 ottobre al 23 novembre, dalle ore 20 alle ore 22:00, nella sala del Consiglio del Comune di San Giovanni in Marignano in via Roma. Sabato 26 e domenica 27 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è previsto un evento finale.



Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini sarà affiancata dalla musicista Manuela Marinacci (Info e iscrizioni: 340 5632687 oppure giorgi.silvia29@gmail.com).



Il Teatro Cinquequattrini utilizza il linguaggio del teatro popolare, inteso come specchio critico della realtà, come fatto culturale e come mezzo per valorizzare l’essere umano. Un teatro rituale, basato sulla condivisione e sul dialogo costante con il pubblico, e sul concetto di artigianato artistico in cui arte e mestiere si incontrano.



Silvia Giorgi e Manuela Marinacci hanno collaborato insieme in vari contesti sia pubblici che privati sia in ambito formativo (scuole, centri di aggregazione ecc.) che rappresentativo (teatri e festival). Condividono l’idea che la musica e il teatro insieme, avvolti in un'unica dimensione, attraverso la suggestione che le parole e le note possono creare restituiscano fascinazione ed emozione sia al pubblico che ai protagonisti.