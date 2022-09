Santarcangelo, ponte sul Marecchia: Provincia approva progetto di ripristino

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:30 - 29 Settembre 2022

Ponte Fiume Marecchia.

Questa mattina (29 settembre) il presidente della Provincia Riziero Santi ha firmato il decreto n. 108/22 che approva il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al ripristino del ponte sulla SP 49 trasversale Marecchia.

L‘intervento, inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche, prevede un primo intervento manutentivo per il rifacimento dei marciapiedi e la sostituzione del guard-rail, nonché lo spostamento dei sottoservizi di acquedotto e gasdotto da parte di Hera e Adriagas; complessivamente, ha un costo di 1,453 milioni di euro, finanziato con 200 mila euro di risorse della Provincia e con fondi ministeriali per la restante parte. Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha inserito, a sua volta, nella propria programmazione un intervento destinato a finanziare la pista ciclabile dalla rotatoria Gronda al ponte sul Marecchia.



“Per consentire l’esecuzione di quest’opera strategica per il nostro territorio – dichiara il presidente della Provincia Riziero Santi - abbiamo instaurare una cooperazione con il Comune di Santarcangelo di Romagna finalizzata alla concretizzazione di entrambi gli interventi al fine di coordinare le azioni e i relativi impegni. L’accordo prevede che la progettazione e l’esecuzione dei lavori vengano concordati e realizzati per consentire lo svolgimento di entrambi gli interventi e agevolare l’iter burocratico. Abbiamo stabilite in linea generale anche le tempistiche: entro metà ottobre è prevista l’approvazione dei progetti, gli appalti partiranno ad inizio 2023, il collaudo è programmato per marzo 2024.”