Un calendario per aiutare i cani e i gatti ospitati nel rifugio di Ulmino

| 15:24 - 29 Settembre 2022

Particolare della copertina del Cangattario.



Un calendario, il "Cangattario 2023", per raccogliere fondi a favore del rifugio di Ulmino di Montescudo Monte Colombo, che ospita e cura, a proprie spese, un centinaio di cani e gatti anziani. Il calendario sarà distribuito in un evento speciale organizzato per domenica 2 ottobre, dalle 18 alle 20, presso il ristorante Artrov, in piazzale Cesare Battisti a Rimini.



L'iniziativa è giunta alla sua 13esima edizione: la festa sarà animata dal dj set di Dj Meo e Paolino Zlaia, con buffet offerto dal ristorante Artrov.