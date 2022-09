I partecipanti del Transitalia Marathon lasciano Rieti alla volta di Teramo

Sport

Nazionale

15:20 - 29 Settembre 2022

Transitalia Marathon a Rieti.

l Transitalia Marathon ha lasciato questa mattina (29 settembre) la città di Rieti per dirigersi verso Teramo per l'ultima tappa.

I partecipanti, giunti in città a partire dalle ore 13:00, hanno animato Piazza Vittorio Emanuele II fino a sera. Dopo l'arrivo si sono recati nella meravigliosa location di Colle Aluffi dove hanno potuto assaporare i prodotti tipici del territorio nel "Percorso del Gusto". Nella stessa location si è tenuta la cena a cui ha preso i partecipanti, lo staff e le istituzioni locali.

Straordinaria è stata l'accoglienza da parte della popolazione reatina, del sindaco, dello staff VisitRieti delle istituzioni del territorio e dell' associazione Angeli in Moto che nel pomeriggio ha presentato al pubblico i suoi progetti umanitari che uniscono i motociclisti nel segno della solidarietà.

Gli abitanti della città si sono dimostrati ospitali e hanno offerto ai 450 bikers giunti in città da tutto il mondo consigli, informazioni utili e assistenza.

Una perfetta sinergia per un evento, il Transitalia Marathon, che ha come obiettivo quello di far scoprire ai partecipanti i borghi più belli di Italia.