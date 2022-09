Ttg Rimini, c'è anche la Thailandia per rilanciare la propria offerta turistica

Turismo

Rimini

| 15:10 - 29 Settembre 2022



L'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese è pronto per rilanciare le sue mete dopo il periodo emergenziale dovuto alla pandemia. Con un suo stand di 48 metri quadri la Thailandia partecipa a TTG Travel Experience, la più importante fiera B2B del Turismo in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre. All'interno dello stand, la Thailandia ospiterà dieci co-espositori che rappresentano la ricchezza dell'offerta turistica thai. "La nostra partecipazione a TTG Travel Experience è, prima di tutto, l'occasione per incontrare il mondo del turismo italiano", ha commentato Malinee Nitikasetsunthorn, Direttrice dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia.



"Negli ultimi mesi il lavoro dell'Ente ha ripreso a regime a seguito della totale eliminazione di qualsiasi restrizione per entrare nel Paese, pur dovendo fronteggiare qualche difficoltà nel percorso di ritorno alla normalità dopo il periodo emergenziale. Strategia e innovazione sono state, e sono tutt'ora, le keyword per l'attività dell'Ente ed i risultati ottenuti nel corso degli anni sono la risposta del mercato a un'importante proposta di innovazione in termini di prodotto, standard e servizi raggiunti grazie al lavoro sinergico con gli operatori".



TTG Travel Experience sarà l'occasione per veicolare le ultime novità sui prodotti turistici di eccellenza per la Thailandia, e il nuovo piano di marketing che prevede entrate turistiche totali per 2,38 trilioni di Baht (circa 64 miliardi di euro), di cui 1,50 trilioni dal mercato internazionale. L'obiettivo, inoltre, è migliorare tutte le possibilità di accesso al paese via terra, mare e aria per ripristinare oltre l'80% della capacità aerea regionale del 2019, attraverso partnership con le compagnie aeree.