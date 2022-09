Sorpreso a rubare una bici, in casa aveva una molotov: arrestato

Cronaca

15:06 - 29 Settembre 2022

Nella perquisizione domiciliare è spuntata fuori una molotov artigianale: un 55enne di origine campana, residente a Rimini, è stato quindi arrestato non solo per il tentato furto di una bicicletta, ma anche per il reato di detenzione di materiale esplosivo. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri (mercoledì 28 settembre). L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla Squadra Volante mentre cercava di rubare una bicicletta a Rivazzurra. Dalla perquisizione domiciliare è spuntata fuori la bottiglia, con all'interno liquido infiammabile e lo straccio inserito nel collo della stessa. In pratica l'ordigno era pronto per essere utilizzato. L'uomo sarà sentito domani mattina (venerdì 30 settembre) nell'udienza di convalida dell'arresto; nel contempo proseguono le indagini della Digos.