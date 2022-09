Basket RSM, hurrà di Basket 2000 e Ciu Ciu Team

Sport

Repubblica San Marino

| 14:56 - 29 Settembre 2022

La terza e ultima giornata del girone fissa la classifica con la quale le squadre affronteranno le semifinali. Il Ciu Ciu, vincente sui Ducks, è primo e affronterà i giovani dell’Under 17, sconfitti in serata dall’Under 19 Basket 2000.



RISULTATI: Ciu Ciu Team – Dogana Ducks 65-48, Basket 2000 – Pall. Titano 85-45

CLASSIFICA: Ciu Ciu Team (6), Basket 2000 (4), Dogana Ducks (2), Pall. Titano (0).

SEMIFINALI - Mercoledì 5 ottobre

Ciu Ciu Team – Pall. Titano (ore 20)

Basket 2000 – Dogana Ducks (ore 21.30)





CIU CIU TEAM – DOGANA DUCKS 65-48

CIU CIU: S. Francini 7, Battazza 10, Lanci 4, San Martini, Lioi 12, Tentoni 2, Raschi 10, Ronci 12, Canali, Stefanelli 8. All.: Tentoni.

DUCKS: D’Errico, L. Francini 2, Cecchetti 5, Sarti 8, Fabbri 7, Burgagni, Giuliani 11, Rubino, Guidi 3, Smerilli 7, Mazza 5, Ercolani. All.: Zannoni.

Parziali: 12-19, 35-29, 49-36, 65-48.



La partita che consegna il primo posto nel girone al Ciu Ciu è decisamente a due volti ben distinti: tutto dei Ducks il primo quarto, tutta di Tentoni e compagni la partita di lì in poi. All’avvio c’è un ottimo Giuliani in mezzo all’area e i Dogana Ducks fanno gara di testa, con sei giocatori a segno nel primo periodo e la tripla di Fabbri come ciliegina per il 12-19. Poi il Ciu Ciu si assesta, cambia marcia in attacco e i Ducks faticano a mettere un argine. All’intervallo c’è già un ribaltamento, pur se si rimane in equilibrio (35-29), ma nel terzo quarto arriva la fuga definitiva sul 49-36. Finisce col punteggio di 65-48.



BASKET 2000 – PALL. TITANO 85-45

Sfida interna tra formazioni giovanili, quella andata in scena nel mercoledì sera di Acquaviva. La formazione Under 19, targata Basket 2000, ha la meglio in maniera netta sull’Under 17 Pallacanestro Titano. Ricciotti e Guida sugli scudi per il Basket 2000, che si classifica secondo nel girone.