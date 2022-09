Meteo: allerta temporali sul riminese ma da sabato 1 ottobre torna l'alta pressione

Attualità

Rimini

| 14:49 - 29 Settembre 2022

Foto Federico Antonioli - Centro Meteo Emilia Romagna.



Spiccata variabilità nel corso di oggi (giovedì 29 settembre), con rovesci e locali temporali in evoluzione dall’entroterra verso pianura e costa a partire dalle ore centrali di giornata, in probabile intensificazione serale. Anche per venerdì (30 settembre) permarrà un contesto instabile con precipitazioni più probabili tra pomeriggio e sera, poi da sabato (1 ottobre) la rimonta del campo d’alta pressione favorirà tempo più stabile.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 29/09/2022 ore 14:30







Venerdì 30 settembre

Stato del cielo e precipitazioni: tra nuvoloso e molto nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore

pomeridiane e serali, che daranno luogo a precipitazioni sparse in evoluzione dall’entroterra verso pianura e costa. Localmente i fenomeni potranno risultare a carattere temporalesco e si esauriranno nel corso della serata.

Temperature: minime in diminuzione comprese tra 12 e 14 gradi, ma con valori fino a 16 gradi sulla costa.

Massime in lieve flessione, comprese tra 18 e 22 gradi.

Venti: inizialmente deboli-moderati sud-occidentali con rinforzi sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio tenderanno a divenire sud-orientali, deboli sull’entroterra con locali rinforzi e moderati sulle aree costiere con possibili raffiche in serata.

Mare: poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Avvisi: allerta meteo gialla per temporali.



Sabato 1 ottobre

Stato del cielo e precipitazioni: tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso della mattina con cielo poco nuvoloso dalle ore pomeridiane. Assenza di precipitazioni.

Temperature: in aumento, minime comprese tra 14 e 16 gradi, massime comprese tra 19 e 23 gradi.

Venti: sud-occidentali deboli al mattino e fino a moderati nelle ore pomeridiane in particolare nell’entroterra dove potranno registrarsi ulteriori rinforzi.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.







Domenica 2 ottobre

Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Locali addensamenti sulle aree appenniniche, più consistenti tra pomeriggio e sera, con bassa probabilità di isolati piovaschi.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 9 e 12 gradi ma con valori fino a 14-15 gradi sulla costa.

Massime in aumento comprese tra 20 e 24 gradi.

Venti: sud-occidentali, deboli su pianura e costa, fino a moderati nell’entroterra con raffiche anche forti in area appenninica.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: per la prima parte della nuova settimana prevarranno condizioni stabili con ampie schiarite alternate a modesti passaggi nuvolosi. Addensamenti più consistenti saranno possibili sulle aree appenniniche ma non saranno associati a precipitazioni significative. Temperature senza variazioni di rilievo o al più in lieve calo.