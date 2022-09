In estate aumentati i furti, ma a Riccione 'reati calati del 22%'

Cronaca

Rimini

| 14:43 - 29 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Rapine calate del 36% (-44% se si considerano quelle in luogo pubblico), furti in aumento del 6%, ma gli arresti aumentano del 2%: le persone controllate nel 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono state più di 85.000, con un incremento del 75%.



É quanto emerge del report reso pubblico dalla Prefettura di Rimini, relativo all'attività svolta dalle forze dell'ordine dal 1 giugno al 15 settembre 2022 su tutto il territorio provinciale.



"A Riccione i reati calano del 22%", evidenzia una nota della Prefettura, sottolineando che "i dispositivi di prevenzione e di controllo attuati hanno anche favorito un deciso contrasto alla microcriminalità etnica e giovanile". Rispetto all'estate 2021, i minorenni arrestati e denunciati calano rispettivamente del 35% e del 56%.



Sul fronte dei controlli in materia di contraffazione e sicurezza dei prodotti sono stati circa 28.000 quelli sequestrati. I controlli sul lavoro nero e irregolare sono stati invece incrementati del 99%.



Per quanto concerne il presidio di strade e viabilità, aumentano del 20% le pattuglie effettuate, che sono passate da 748 a 831, con un aumento del 23% delle patenti ritirate.