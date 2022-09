Riccione, scontro auto-moto nell'ora di uscita dalle scuole. Traffico paralizzato

Cronaca

Riccione

| 14:37 - 29 Settembre 2022

Il luogo dell'incidente.

Una Suzuki XCross e uno scooter di grossa cilindrata si sono scontrati nel primo pomeriggio di oggi (29 settembre) a Riccione all'incrocio tra viale Castrocaro e viale Romagna. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato scaraventato a terra. L'uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso. Grossi disagi alla circolazione nei pressi del Centro Studi riccionese, in quanto in quel momento gli studenti stavano uscendo da scuola, con conseguente massiccia presenza di autobus del trasporto pubblico locale. Viale Castrocaro è al momento chiuso al traffico e sono state disposte deviazioni.