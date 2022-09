Viserba, lavori di asfaltatura: per 6 giorni chiusa al traffico la via Marconi

Attualità

Per consentire l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione per il progetto “Ex corderie” di Viserba, l'amministrazione comunale di Rimini ha disposto limitazioni della circolazione stradale a partire da lunedì prossimo, per tutta la settimana.



La via Marconi P., infatti, nel tratto che va dalle vie Sacramora/Amati, fino al viale Curiel, non sarà transitabile per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale a partire dal 3 fino al 9 ottobre. Il divieto di transito disposto in base allo stato di avanzamento dei lavori, è riferito a tutti i veicoli eccetto residenti, mezzi di soccorso, mezzi di polizia e veicoli diretti alle attività site al di fuori dell'area oggetto di accantieramento.