Calcio RSM, occhi su La Fiorita-Cosmos e Tre Penne-Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

| 13:47 - 29 Settembre 2022

Presto, troppo presto per fare considerazioni da titolo. Intanto, però, alla ripresa del Campionato Sammarinese BKN 301, La Fiorita e Cosmos si ritroveranno sullo stesso terreno di gioco e qualche indicazione supplementare l’una dall’altra potranno trarla. È anche vero che La Fiorita conosce già molto del Cosmos, avendo fornito al club di Serravalle, nel corso dell’ultima sessione estiva, buona parte di quel gruppo che per anni ha abituato il Castello di Montegiardino a finali, titoli ed Europa. Sarà insomma un incrocio tutto da seguire, quello fra due delle attuali capolista (a punteggio pieno), affidato al fischietto di Barbeno e in programma sabato sul manto di Acquaviva.



Sempre sabato, la Virtus cercherà di dare continuità alla vittoria ottenuta prima della sosta a spese del Fiorentino: per i Neroverdi, al “Crescentini”, c’è la Libertas, reduce dal turno di riposo e finora imbattuta, benchè non a pieni punti. Un altro incrocio tutto da seguire sarà quello fra il Domagnano e il Fiorentino, entrambe a secco di vittorie – e anche di punti, nel caso della banda di Malandri – e quindi più che mai intenzionate ad ingranare la marcia giusta per poter aggiustare una classifica sin qui deficitaria. Il match che terrà a battesimo il fine settimana non sarà però nessuno di questi.



Si parte domani sera con la sfida fra la Juvenes-Dogana e il Murata, con i Biancorossoazzurri desiderosi di tornare alla vittoria dopo le frenate contro Domagnano e La Fiorita e i Bianconeri chiamati a trovare conferme dopo la vittoria ottenuta a spese del San Giovanni.



Il turno di riposo del Pennarossa non offre solo a La Fiorita e Cosmos la possibilità di prendersi la vetta in solitaria. Offre anche una golosa opportunità di sorpasso al Tre Fiori, atteso però da un avversario, il Tre Penne, che oggi si ritrova ad inseguire una pattuglia di squadre solo per aver già osservato il turno di riposo. Gli uomini di Ceci, infatti, sono a punteggio pieno dopo due gare disputate, e in caso di terzo successo non solo potrebbero scavalcare gli avversari di giornata, ma anche agganciare il Pennarossa e l’eventuale perdente del confronto fra Cosmos e La Fiorita. È senza dubbio il secondo match più atteso dell’intero fine settimana, che sarà disputato a Fiorentino e diretto da Andruccioli.



A Montecchio il Cailungo cerca un successo che possa permettere a Benedettini e compagni di lasciarsi definitivamente alle spalle le due sconfitte di debutto. Già nello scorso turno, infatti, i Rossoverdi hanno saputo portare a casa un risultato di prestigio – il pareggio con il Tre Fiori – ma per prendere davvero quota serve la prima vittoria, da ricercare domenica contro il San Giovanni, per un incrocio nel quale i Rossoneri, da par loro, danno la caccia a primo risultato utile dopo un filotto di tre sconfitte in altrettante gare disputate. Niente derby per De Biagi e per il portiere De Angelis, appiedati dal Giudice Sportivo. Ancora a caccia del primo successo e dei primi gol stagionali la Folgore, desiderosa di dimenticare sùbito lo 0-4 dell’ultima giornata. Alla banda di Lepri serve una prova convincente contro il Faetano, fin qui incapace di incamerare punti e quindi bramoso di imprimere al proprio cammino una svolta almeno quanto gli avversari di giornata. Arbitra Piccoli.