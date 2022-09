Santarcangelo, torna la Fiera di San Michele: ecco le modifiche alla viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

13:34 - 29 Settembre 2022

Fiera di San Michele, foto di repertorio.





In vista della 650^ edizione della Fiera di San Michele, in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre a Santarcangelo, sono previste diverse modifiche alla viabilità.



All’Arena del Supercinema, in particolare, è già in vigore il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli – eccetto quelli di espositori, giostrai e ambulanti partecipanti alla Fiera – fino alle ore 20 di martedì 4 ottobre.



Transito e sosta saranno vietati, invece, dalle 14 di venerdì 30 settembre alle ore 20 di lunedì 3 ottobre nelle piazze Ganganelli, Marini e Marconi, e dalle 6 di sabato 1° ottobre allo stesso orario di lunedì 3 in viale Marini nel tratto compreso tra via Silvio Sancisi e via XXIV Maggio, in piazza Marconi e nelle vie De Bosis (su entrambi i lati, compresi gli stalli al centro della strada), Garibaldi, di piazza Ganganelli, Saffi (lungo l’intera scalinata), Matteotti, Molari, Don Minzoni, Cavour, di piazza Marini, Costa (nel tratto compreso tra piazza Marini e via Montevecchi), Felici e Verdi (nel tratto compreso tra piazza Marini e via Bruno).



Dalle 8 di sabato 1° ottobre alle 20 di domenica 2, la sosta in piazzale Augusto Campana sarà regolamentata a pagamento con la gestione di un gruppo di volontariato autorizzato da Blu Nautilus, mentre il parcheggio Cagnacci sarà suddiviso in due aree: negli stalli compresi tra l’entrata al parcheggio e l’uscita pedonale sul parco Campo della Fiera la sosta sarà vietata dalle 8 di sabato 1° ottobre alle 20 di domenica 2, mentre gli stalli restanti saranno riservati – fino alle ore 18 di domenica 2 ottobre – ai veicoli dei residenti dotati di contrassegno e dei partecipanti alla Fiera autorizzati da Blu Nautilus.



Ambulanti ed espositori partecipanti alla Fiera potranno parcheggiare anche in via Dante Di Nanni, dove sarà sospeso il divieto di sosta nel tratto compreso fra via Garibaldi e via Cavallotti dalle ore 6 di sabato 1° ottobre alle 24 di domenica 2, mentre il parcheggio dei Cappuccini sarà interamente riservato ai residenti del centro storico dotati di contrassegno dalle ore 23 di venerdì 30 settembre alle 8 di lunedì 3 ottobre.



Per consentire lo svolgimento delle partite di tamburello in programma allo Sferisterio nella giornata di sabato 1° ottobre, inoltre, sarà vietato sostare su entrambi i lati di via Pio Massani dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 19 e dalle 20,30 alle 22,30. In queste fasce orarie il transito sarà lungo la via sarà regolamentato da operatori messi a disposizione dagli organizzatori delle partite, al fine di evitare possibili incidenti dovuti a palline di gioco che dovessero ricadere in via Pio Massani.



Nelle intere giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre, infine, saranno vietati l’asporto e il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro in luogo pubblico, e comunque al di fuori delle aree di somministrazione degli esercizi pubblici.