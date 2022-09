Baby Gang, sindaco di Rimini: 'Integrazione richiede sforzo personale, rispettino i loro doveri'

Attualità

Rimini

| 12:48 - 29 Settembre 2022



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad esprime il ringraziamento di tutta la comunità nei confronti del Questore, del Prefetto e della forze dell'ordine, per l'attività di contrasto alle baby gang, che oltre agli arresti e alle denunce, è sfociata anche in 22 fogli di via, con il divieto per tre anni di mettere piede in Riviera. Destinatari del provvedimento sono in larga maggioranza giovani italiani di seconda generazione, provenienti dall'hinterland milanese e dall'Emilia. E da qui si sviluppa il pensiero del primo cittadino riminese: giusto avviare processi di effettiva e concreta integrazione, ma da parte di questi giovani e delle loro famiglie ci deve essere una presa di coscienza individuale e un pieno rispetto dei doveri che comportano la cittadinanza e la residenza in Italia.



Per il sindaco di Rimini, "è inutile nascondersi che dietro a questi episodi in cui il vandalismo gratuito si mischia a rapine, furti, bullismo verso coetanei ci sia una evidente questione legata all'integrazione".



Un'integrazione imperfetta dovuta a problematiche di precarietà, difficoltà economiche delle famiglie, talvolta emarginazione, rileva il primo cittadino: cause sulle quali si può intervenire con percorsi di integrazione (ius scholae), con il welfare, con interventi mirati a migliorare la qualità urbana ed evitare quartieri ghetti, ma nel contempo le stesse famiglie devono "condividere i doveri che porta con sé la residenza in questo Stato e in questa Nazione".



Il primo cittadino richiama i giovani, italiani di seconda generazione, e le loro famiglie, a uno sforzo di coscienza individuale: "Se si vive in Italia, tanto più in regioni ricche e dal welfare soddisfacente come la Lombardia o l'Emilia Romagna, si condividono valori e regole di civile coesistenza, di rispetto, di osservanza delle leggi che non possono essere derogate o giustificate nel nome di qualsiasi altra cosa". Per questo non si può "mettere a ferro e fuoco le città, picchiare, vandalizzare".