Nonna Nina compie 101 anni e svela il segreto della longevità: 'Lavorare poco'

| 11:03 - 29 Settembre 2022

Nonna Nina festeggiata dal comune di Coriano.

Mercoledì 28 settembre 2022 Giustina detta “Nina” Tonelli ha compiuto 101 anni. Il sindaco Gianluca Ugolini, insieme al consigliere Primiano Rosa si sono recati presso l’abitazione per festeggiare la propria concittadina insieme alla sua famiglia.

Nina Tonelli, con impressionante lucidità ed ironia, durante i festeggiamenti ha confidato il suo segreto di longevità: “Lavorare poco è la chiave per vivere a lungo!” confessando in seguito di aver lavorato per ben 30 anni, durante la stagione estiva, in un noto albergo riccionese.





Gianluca Ugolini sindaco di Coriano: “Già due centenarie in appena pochi mesi di mandato e pare che da qui alla fine dell’anno ne avremo ancora due da festeggiare. E’ sempre un piacere avere l’opportunità di portare i saluti e gli omaggi dell’Amministrazione a chi ha raggiunto questo importante traguardo nella vita”.





Primiano Rosa consigliere comunale: “Se ripenso ad una parte dei ricordi belli della mia infanzia la mente mi rimanda subito agli anni trascorsi a Pedrolara in via Ca’ Turchi, insieme a Luciano e Bruna, figli di Giustina. Mi emoziona constatare come anche Nina ricordi con piacere quegli anni senza aver dimenticato nulla”.