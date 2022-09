Rimini, collaborazione tra Finanza ed Ispettorato del lavoro: multe fino a 140mila euro

Cronaca

| 09:23 - 29 Settembre 2022

Nove imprese sotto la lente di ingrandimento di Finanza ed Ispettorato del Lavoro, 17 persone impiegate completamente in nero, 384 lavoratori irregolari, multe fino a 140mila euro. E' il bilancio del 2022 tracciato finora della Guardia di Finanza di Rimini in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini. Sono stati identificati 427 lavoratori e sono ancora in corso le operazioni di controllo di altre due imprese, le cui attività sono state sospese perché avevano più del 10% di lavoratori in nero. Le ditte hanno ripreso l'attività dopo una multa di 2.500 euro ciascuna e la regolarizzazione dei lavoratori.

Tra le attività svolte nel 2022 la Finanza ricorda l'operazione 'Free Job' del maggio scorso che ha fatto emergere un sistema di gestione del personale non in regola da parte di una agenzia "abusiva" che ha coinvolto dal 2019 al 2021 361 lavoratori.



"L’attività svolta dalla Guardia di Finanza" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "in stretta collaborazione con i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, conferma e consolida il costante impegno a contrasto del lavoro nero e irregolare che rappresentano una piaga per l’intero sistema economico sottraendo risorse all’erario, minando gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consentendo una competizione sleale con le imprese oneste."