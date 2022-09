Attualità

Rimini

| 09:14 - 29 Settembre 2022

Un autobus di Start Romagna, che percorre tutta via Bastioni Orientali fino all'Arco d'Augusto, è rimasto stoppato dal Bmw abbandonato dal proprietario che, durante tutto il tempo necessario per svolgere le manovre del pullman e liberare la via, non si è visto. La segnalazione di quanto accaduto intorno alle ore 13 a Rimini.