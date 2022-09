Opere completate a Ponte Uso: "Siamo invasi dai ciclisti, servirebbe anche un bar"

Attualità

Sogliano al Rubicone

| 08:51 - 29 Settembre 2022

Ponte Uso.

Opere edili concluse a Ponte Uso. È lo stesso Comune di Sogliano che nella propria pagina facebook informa di aver effettuato: "Piccoli ma importanti interventi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. A Ponte Uso abbiamo riqualificato la pensilina per lo scuolabus e prolungato il marciapiede così da raggiungere in sicurezza il parco giochi e il campo sportivo. Ricostruita anche la zona parcheggio davanti alla scuola materna".



"Ottimo lavoro - riferiscono i residenti soddisfatti - e anche la scala per arrivare prima ai parchetti. Sarebbe bellissima un'area cani con giochi visto che non ne abbiamo. Qui a Ponte Uso servirebbe anche un piccolo bar. Siamo invasi dai ciclisti che ci chiedono sempre un bar".