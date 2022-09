Sport

Bellaria Igea Marina

| 01:26 - 29 Settembre 2022

Il tecnico del Bellaria Luca Fusi.

Nel recupero della seconda giornata del campionato di Promozione il Bellaria ha battuto al Nanni il Bakia per 1-0 con rete di Meluzzi al 24’ del primo tempo. Un match combattuto fino alla fine. Per il Bellaria è il primo successo in campionato.



CLASSIFICA

Gambettola 9; Forlimpopoli, Sampierana 7; Due Emme, Cervia, Stella 6; Bellaria Igea Marina 5; Bakia, Novafeltria, Fratta Terme 4; Misano, Granata 3; Torconca, Meldola, Verucchio 1; Sant'Ermete 0.