Ubriaco prende la rotonda contromano a fari spenti e si scontra con un'altra auto

Misano Adriatico

| 21:08 - 28 Settembre 2022

Il luogo dell'incidente.

Ha imboccato contromano a fari spenti la rotatoria di via Del Bianco a Misano Adriatico sulla Ss16, causando un incidente frontale, un automobilista è stato denunciato dalla Polizia Stradale per guida in stato di ebbrezza. Aveva, infatti, un tasso alcolico oltre il quadruplo del consentito. Per l’episodio, avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 28 settembre, l’uomo sarà anche sanzionato amministrativamente.



Come ricostruito dagli agenti della stradale, l'uomo era al volante di una berlina targata Pesaro e stava percorrendo via Del Bianco, con l’obiettivo di proseguire sulla Statale Adriatica. Accedendo alla rotonda, però, ha sbagliato la manovra di svolta, scontrandosi con un Fiat Fiorino che stava procedendo regolarmente sull’anello stradale. L'impatto, fortunatamente, non ha causato feriti, ma il test dell’etilometro a cui è stato sottoposto il conducente della berlina, ha evidenziato un tasso alcolico pari a 2,10 mg/l, collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative. Sul posto anche un'ambulanza e i vigili del fuoco.