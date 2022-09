Carenza medici, sindaco Rimini: 'Sbagliato numero chiuso a Medicina'

Attualità

Rimini

| 19:53 - 28 Settembre 2022

Foto di repertorio.



"Il numero chiuso alla facoltà di Medicina è indispensabile". Così qualche settimana fa Giovanni Molari, rettore dell'Alma Mater di Bologna, sulla possibilità, invocata peraltro anche in maniera bipartisan dalla politica (esempio da Salvini e da Bonaccini), di dare libero accesso agli studi a Medicina e risolvere, in proiezione futura, il problema della carenza di medici.



Sul tema è tornato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad nel consiglio comunale di ieri sera (martedì 27 settembre): come riporta l'Agenzia Dire, il primo cittadino parla di "numero chiuso come scelta sbagliata" e dice di essersi stupito della posizione del Rettore, "legittima, ma superata dai fatti".



Sadegholvaad ha sottolinato che la carenza dei medici non si potrà risolvere in sei mesi: "è un problema italiano". Al di là delle file in Pronto soccorso, che "sono un problema da risolvere", ha però voluto evidenziare che le professionalità dell'ospedale Infermi sono "oggettive". Il sindaco di Rimini ha spinto sulla necessità di "intercettare la sanità futura lavorando sulla territorialità" attraverso le case della comunità, uno strumento per non ingolfare i Pronto Soccorso di codici bianchi e verdi.