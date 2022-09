Raddoppiano le destinazioni estere a TTG di Rimini

Attualità

Rimini

| 18:52 - 28 Settembre 2022

Il quartiere fieristico riminese.

Raddoppiano le destinazioni estere a TTG Travel Experience 2022, il market place turistico di Italian Exhibition Group che porta, in fiera a Rimini dal 12 al 14 ottobre, oltre 50 destinazioni estere nella sezione The World per scoprire che c'è sempre un aspetto nuovo da svelare in ogni Paese, regione o città. Non importa a quale latitudine, il viaggio rompe gli schemi e nel gioco della domanda e dell'offerta diventa "Unbound", senza vincoli, come ricorda il tema portante dell'edizione 2022 di TTG. La sezione The World della manifestazione di Ieg, che si svolge in contemporanea al Sia Hospitality Design, al Sun Beach&Outdoor Style e a Superfaces, rispecchia dunque il nuovo approccio che molte destinazioni estere hanno messo a punto nei mesi scorsi per ridefinire la loro identità turistica sul filo conduttore della sostenibilità come driver per i luoghi e la prosperità delle comunità delle persone che vivono dell'economia generata dalla destinazione turistica.