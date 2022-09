Monsignor Lambiasi, Papa Francesco accetta le dimissioni del Vescovo di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:40 - 28 Settembre 2022

Monsignor Francesco Lambiasi.

Inviate in Vaticano nei mesi scorsi, in previsione del compimento dei 75 anni d'età, il vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi ha visto accettate le sue dimissioni dal Papa che lo ha confermato nel suo servizio pastorale - iniziato nella Diocesi romagnola il 15 settembre del 2007 - fino all'arrivo del successore La Nunziatura Apostolica, spiega una nota della Diocesi di Rimini, "ha inviato una prima risposta a monsignor Lambiasi, nella quale, mentre vengono accolte le 'dimissioni' del Vescovo, viene contemporaneamente confermata la fiducia al pastore della Chiesa riminese". Nel dettaglio, viene evidenziato, "il Santo Padre ha accettato con la formula nunc pro tunc (ora per allora). Pertanto è desiderio del Pontefice che Lei possa rimanere alla guida della Sede di cui è Ordinario fino alla nomina del successore". Da parte sua, prosegue la nota, "il Vescovo prega e si impegna, con la grazia di Gesù risorto, vivo e operante in mezzo a noi, e con la generosa cooperazione dell'intero presbiterio e di tutto il popolo di Dio, a fare in modo che il cammino della Diocesi non rallenti, ma si intensifichi, perché il nuovo pastore possa trovare una Chiesa che non solo non sarà andata in automatico, ma avrà accelerato il passo verso la meta di ieri, di oggi, di sempre: quella di una comunità cristiana, che non si stanca di annunciare e di attendere la venuta del Signore Gesù per la vita del mondo".