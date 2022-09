Unioncamere, Emilia Romagna promossa dai visitatori 

Turismo

| 17:06 - 28 Settembre 2022

Valutazione positiva da parte dei turisti estivi per l'Emilia-Romagna. Particolarmente apprezzati l'offerta enogastronomica e i ristoranti, l'ospitalità della gente e le strutture dell'accoglienza. E' quanto emerge da un'analisi - integrata con quelle svolte dall'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna - compiuta da Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con Isnart.



In base ai numeri raccolti in relazione all'offerta turistica in una scala da 1 a 10 i visitatori hanno assegnato un 8,8 all'offerta enogastronomica, un 8,7 per la ristorazione - a pari merito con l'ospitalità della popolazione locale -mentre si attesta a 8,6 il voto medio per le strutture di alloggio. In generale, il voto complessivo dei turisti per l'esperienza in Emilia-Romagna è pari a 8,5 sia per gli italiani che per gli stranieri. Guardando alla filiera del turismo regionale, al secondo semestre del 2022, questa conta un totale di 47.900 imprese attive: il 10,7% del dato complessivo delle imprese nella regione.



La filiera è composta dal 63% di imprese di ristorazione, dal 14,9% dedicate alle attività ricreative e culturali, l'11% forniscono alloggio, mentre il 7,1% si occupa dei trasporti e il 2,5% sono agenzie di viaggi. Rispetto al contesto nazionale, l'Emilia-Romagna ospita il 7,6% delle imprese legate al turismo attive in Italia e l'8,9% degli addetti. L'incidenza massima delle imprese dell'alloggio si trova in provincia di Rimini dove, in linea con la specializzazione turistica del territorio, 3 imprese su 10 offrono soluzioni di alloggio. Quanto alle motivazioni che spingono un turista a visitare l'Emilia-Romagna, il 60% è appannaggio della vacanza al mare ma spiccano anche i cosiddetti 'nuovi turismi' legati a cultura, sport, shopping, enogastronomia, natura.



Quanto alla fonte informativa utilizzata per decidere la meta, il 56% degli intervistati decide sulla base di esperienze personali, mentre Internet influenza il 32,8% dei turisti e il classico passaparola di amici e conoscenti è determinante per il 28% dei viaggiatori.