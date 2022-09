Truffa ai danni di Amazon per quasi 1,2 milioni di euro: sei riminesi a processo

Cronaca

Sei imprenditori riminesi sono riusciti a beffare un colosso come Amazon sfilandogli dalle tasche quasi 1,2 milioni di euro. Come? Dopo aver ricevuto l’ordinativo, le società che si appoggiavano al colosso delle vendite on line per commercializzare i propri prodotti, comunicavano falsi codici di avvenute spedizioni che, in automatico, facevano partire i pagamenti dei beni venduti. Denunciato il fatto alle autorità, le indagini hanno rapidamente messo in luce i dettagli della vicenda. Le 6 persone tra amministratori e dipendenti di due società riminesi sono accusati di truffa, bancarotta fraudolenta e auto riciclaggio. Nella prima udienza, Amazon ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento.