Covid, la mappa del contagio: Morciano e San Giovanni tra i comuni con un saldo maggiore

Attualità

Rimini

| 16:06 - 28 Settembre 2022

Bollettino Covid Provincia di Rimini.



Nella settimana dal 19 al 25settembre, in provincia di Rimini i nuovi contagi da Sars-CoV-2 sono 738, in crescita (+167) rispetto ai 571 della settimana precedente. Crescono anche i casi attivi, da 697 a 846 (+149)



A Rimini i nuovi casi sono 356 (+69 rispetto a 7 giorni prima), a Riccione 75 (+32), a Santarcangelo di Romagna 39 (stabile), a Cattolica 36 (+6), Misano 36 (+8) e Bellaria Igea Marina 33 (+8).



In Valmarecchia nessun nuovo caso a Casteldelci e Talamello, 25 a Verucchio (+11), 12 a Poggio Torriana (erano stati zero la settimana prima) e 10 Novafeltria (-4), 6 a Pennabilli (-2), 4 a Sant'Agata Feltria (+1), 2 a Maiolo (stabile) e a 4 San Leo (+2). A Montecopiolo nessun nuovo caso, 5 (+3) a Sassofeltrio.



A San Giovanni in Marignano 26 nuovi casi (+13), a Morciano 22 (+13), a Coriano 20 (+4), San Clemente 9 (+1), Montescudo Monte Colombo 8 (-8), Mondaino 4 (+4), Saludecio 4 (-2), Montefiore Conca 1 (-2), Gemmano 1 (-1). Nessun caso a Montegridolfo.