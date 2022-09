Prima contro un albero poi sfonda una recinzione: 20enne gravissimo

Cronaca

Rimini

| 16:05 - 28 Settembre 2022

L'auto distrutta dopo l'incidente.

Si è scontrato contro un albero mentre viaggiava a bordo della sua auto Seat Ibiza su via Orsoleto, all’altezza di Viserba Monte, nel pomeriggio di oggi (28 settembre). Il ragazzo alla guida, un 20enne di cui al momento non sono note le generalità. Il giovane è stato intubato sul posto e portato all'ospedale "Bufalini" di Cesena in elisoccorso.



Sul posto carabinieri, polizia locale e sanitari del 118. Per cause ancora da accertare il 20enne, intorno alle 15.30, ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere prima contro uno degli alberi lungo la strada, poi contro la recinzione di una abitazione in costruzione.