Fervore Rallylegend 2022, grande exploit di iscritti per la ventesima edizione

15:41 - 28 Settembre 2022

Lancia Delta.

Da stropicciarsi gli occhi. Non basta una sola lettura per rendersi conto della ricchezza di un elenco iscritti di Rallylegend, edizione numero venti, che ha pochi eguali in passato. Ad ogni passaggio sulle 180 righe delle adesioni all’evento rallistico più atteso dell’anno, si scoprono nomi di campioni mondiali, di grandi fuoriclasse internazionali, di nomi noti, insieme ad un parco macchine che, quest’anno più che mai, è un museo in movimento delle vetture più importanti e più rare della storia dei rally.

Un grande gesto di passione e di affetto, da oltre 20 Nazioni di tutto il mondo, verso Rallylegend che festeggia così, nel modo migliore, i primi venti di vita, di spettacolo, di entusiasmo per i rally di ogni epoca, in scena, come consuetudine, nella Repubblica di San Marino, dal 13 al 16 ottobre. Grande abbraccio all’evento di casa anche dagli equipaggi sammarinesi, ben sedici iscritti con altri nove conterranei piloti o navigatori di equipaggi di nazionalità “mista”.

Un unico rammarico per gli Organizzatori: l’impossibilità di far partire, per ragioni logistiche e di struttura del percorso di gara, tutti i 230 equipaggi che hanno inviato l’iscrizione.



È davvero lunghissima la lista dei “top drivers” presenti a Rallylegend, impegnati in gara nel rally, tra le spettacolari Legend Stars, nelle Parade celebrative o negli incontri a Rallylegend Village.

Tra i campioni del Mondiale Rally di ogni tempo, impegnati tra le Legend Stars, puro spettacolo senza rilevamento dei tempi, ci saranno Walter Rohrl e Christian Geistdorfer insieme a Markku Alen e Ilkka Kivimaki, con due Lancia 037 Martini, il nostro Miki Biasion (doveva essere insieme a Tiziano Siviero, incappato alcuni giorni fa in un grave incidente stradale e a cui vanno gli auguri di pronta guarigione di Rallylegend), con una Lancia 037 Totip. Attesissimo anche il giovanissimo leader del Mondiale Rally Piloti 2022 Kalle Rovanpera, che disporrà di una Toyota Celica ST 185 della scuderia di Latvala, in una sfida in famiglia a suon di controsterzi con il padre Harri Rovanpera, al via con una Celica ST 205. L’elenco prosegue con Jimmy McRae, papà dell’indimenticabile Colin, in coppia con Nicola Arena, con una della tante, splendide Subaru Impreza 555 gruppo A presenti, con lo svedese Per-Gunnar Andersson, che i più attenti ricorderanno pilota ufficiale della Suzuki SX4 WRC nel 2008, dopo avere vinto due mondiali Junior nel 2004 e 2007, e con il norvegese Ole Christian Veiby, ex pilota ufficiale Hyundai Motorsport nel WRC2 2020 e 2021, questi ultimi due con le potenti Audi S1 RX da rallycross. Di alto livello la rappresentanza italiana e sammarinese tra le Legend Stars. Ci saranno Tonino Tognana e Massimo De Antoni, nella prima tappa con la Opel Ascona 1.9 SR gruppo 2 e nella seconda con la Ferrari 308 GTB, “Tony” Fassina, con la indimenticabile Lancia Stratos Bianca del trionfo al Sanremo mondiale del 1979, l’altra Lancia Stratos di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, Federico Ormezzano, con la sua Talbot Lotus, “Pedro” su Lancia Delta HF, i giovani figli d’arte Alberto Battistolli, con la Lancia Delta Integrale con cui papà Luigi impazza nei rally storici Europei e Italiani e Angelo Pucci Grossi, con la rossa Lancia Delta di papà Pucci, grande campione dei rally su terra, prematuramente scomparso. Poi ancora il funambolico Paolo Diana, che torna con la vitaminizzata Fiat 131 racing, Paolo Valli, con la Lancia Delta S4, la rara e potente Gruppo B che avrà il velocista Marco Gramenzi, la splendida Ford RS 200 gruppo B di Ezio Facchinello, la fantastica Audi S1 E2 Pikes Peak di Giorgio Mela, la rara Hyundai Accent di Marcello Miotto, la Ford Focus WRC ex McRae di Carlo Falcone, le due splendide Lancia Stratos e Lancia 037 versione Safari di Filippo e Stefano Avandero.



Sono tanti i campioni e i “big” che non resistono al richiamo del cronometro e scendono in gara a Rallylegend nelle tre categorie tradizionali “Historic”, “Classic” (nuova denominazione delle “Myth”) e “WRC” che comprende anche R5, R-GT e Super 1600.

Nella categoria “Classic”, lotto di pretendenti alla vittoria di altissimo livello. Spicca Jari-Matti Latvala, ex pilota ufficiale nel Mondiale Rally e oggi team principal Toyota Gazoo Racing WRT, al via a Rallylegend conuna Toyota Celica St 165 della sua scuderia. A rendergli la vita dura proveranno Gustavo Trelles, con Jorge Del Buono con una Subaru Legacy, il portoghese Rui Madeira, con una Subaru Impreza, “Lucky” Battistolli, con Fabrizia Pons e “Zippo” Zivian, anche loro con due Subaru Impreza gruppo A. Anche con le due sole ruote motrici della sua BMW M3, da tenere d’occhio il veloce sammarinese Marcello Colombini.

Tra le “Historic”, il vincitore del 2021 Simone Brusori, con al fianco Enzo Zafferani, un pezzo di storia del motorsport sammarinese, ritenta il centro con la sua Porsche 911 RS. Manrico Falleri, in coppia con Sauro Farnocchia (Ford Escort MkII) e Francesco Nerobutto (Ford Escort RS) sono tra gli avversari più quotati, come il terzetto di “piedoni” sammarinesi Giuliano Calzolari (Ford Escort RS), Stefano Rosati (Talbot Lotus) e Loris Baldacci (Ford Escort RS).

Ricco il piatto anche nella categoria “WRC”, con il più volte campione elvetico Sebastien Carron (Porsche 997 GT3) e Luca Pedersoli (Citroen DS3 WRC), pluricampione italiano Trofeo Asfalto e Italiano WRC e in passato vice-campione Europeo Rally. Competitivi anche gli altri piloti svizzeri, anche loro su Citroen DS3 WRC, Mirko Puricelli e Max Beltrami. Da segnalare la presenza di “Il Valli”, con la Ford Fiesta WRC Plus e di Nicola Stefani, con la altra “Plus” Citroen C3 WRC e di Rachele Somaschini, con Daiana Darderi, su Citroen C3 R5, pilota di spessore e istruttrice di guida federale, testimonial della lotta contro la fibrosi cistica, patologia da cui è affetta, ma che non le ha impedito di avere una brillante carriera al volante.