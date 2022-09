Calcio Prima H, Bellariva leader a sorpresa. Cenci e Ancora: 'Possiamo migliorare'

Sport

Rimini

| 15:20 - 28 Settembre 2022

Il Bellariva festeggia la rete dell'1-1 a Gatteo.

A punteggio pieno dopo tre turni e dunque in testa nel girone H di Prima categoria assieme al Villamarina con 9 punti (entrambe le squadre sono le più prolifiche con 8 reti), il Bellariva si può definire con qualche ragione la sorpresa di questo avvio di campionato. Tuttavia in casa del club si vive il momento con molta tranquillità, senza pensare in grande.

Dice il vice allenatore Luigi Righetti: “Siamo solo ad inizio stagione, la classifica deve ancora delinearsi, è presto per capire quale potrà essere la nostra stagione. In ogni caso, il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile e poi quel che viene, viene. Il gruppo della scorsa stagione è stato in gran parte confermato e questo è un vantaggio: i ragazzi si divertono, stanno bene insieme e i risultati sul campo ne sono la conseguenza. Ora dobbiamo cercare di dare continuità e il prossimo match contro l'Asar è un test probante: è un avversario solido, retrocesso dalla Promozione, imbattuto. Dobbiamo tenere alta la guardia”.







Il jolly Mattia Ancora, uno dei volti nuovi, sottolinea: “A Gatteo abbiamo raccolto una vittoria importante contro un avversario tosto, giocando un ottimo secondo tempo dopo una prima frazione sottotono. Il nostro punto di forza è il reparto di attacco composto da giocatori di qualità: Bargelli si sta confermando bomber (cinque gol), gioca per la squadra come Ale Fabbri ed Elia Fabbri. Abbiamo margini di miglioramento: in tutte e tre le partite abbiamo dimostrato carattere rimontando dallo svantaggio iniziale: ecco, semmai dobbiamo avere un approccio migliore al match. Quanto al nostro traguardo, vogliamo confermare la seconda parte di stagione del campionato scorso”.







Infine il difensore centrale Luca Cenci, pure lui uno dei rinforzi estivi e all'esordio da titolare, sottolinea: “Mi sto integrando bene nel gruppo dove c'è una sana concorrenza che va a vantaggio del rendimento della squadra e questa è una cosa positiva. Diamo la sensazione di poter fare gol in ogni momento e allora dobbiamo cercare di segnare per primi per poi cercare di chiudere la partita perché rimontare e poi vincere non sempre riesce specialmente se l'avversario come spesso capita si chiude. A Gatteo abbiamo centrato un ottimo risultato, stringendo i denti, perchè l'avversario è di qualità e può lottare per l'alta classifica alla pari di Villamarina, Riccione e Morciano. L'Asar? Come il Gatteo è retrocessa e allo stesso modo è temibile: gran parte del gruppo è stato confermato e dunque domenica affrontiamo un avversario assai ostico che merita il massimo rispetto”.