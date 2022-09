Troupe tedesca inizia riprese da Rimini per programma su Emilia Romagna

Attualità

Emilia Romagna

15:15 - 28 Settembre 2022

Archivio.

Il regista Stephan Düfel e il cameraman Stephan Bruse, della Rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) - emittente radiotelevisiva tedesca della zona di Berlino/Brandeburgo e parte di Ard, principale gruppo radiotelevisivo nazionale tedesco (tra i 750mila e i 1,2 milioni di spettatori ad ogni programmazione) - sono oggi, mercoledì 28 settembre, a Ferrara (dopo aver girato ieri a Comacchio e al Parco del Delta) per le riprese di una nuova puntata del programma "50 Gründe... die Emilia-Romagna zu lieben" ('50 motivi…per amare l'Emilia-Romagna'). La troupe, atterrata a Bologna martedì 20 settembre, si è poi trasferita a Rimini per iniziare le riprese, in un tour organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna che si concluderà a Parma e che vedrà il team ripartire lunedì 10 ottobre. Il programma verrà trasmesso in prima assoluta sulla rete di Berlino/Brandeburgo Rbb a cavallo da fine dicembre a fine gennaio '23, mentre le repliche andranno su altri 16 canali del gruppo Ard e e sul canale YouTube. Dopo Ferrara, sabato 1 ottobre il team proseguirà le riprese a Canossa e alla Pietra di Bismantova (Reggio Emilia).