Bidoni vetro pieni non svuotati in via Spagna: "Problema ricorrente" La segnalazione di un lettore

Attualità Rimini | 14:31 - 28 Settembre 2022 Rimini, proprietario locale di via Spagna 34 denuncia: "La raccolta del vetro è saltuaria a dir poco! Oltre al vetro della foto, abbiamo diversi cartoni che attendono di essere portati via! Grazie"

