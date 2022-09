Sanità Rimini, carenza di personale. Angelini (3V): "Reintegrare i sospesi dalle normative Covid"

Attualità

Rimini

| 14:14 - 28 Settembre 2022

Matteo Angelini, 3V.

Si è tenuto ieri sera (27 settembre) presso la sede consigliare del Comune di Rimini il Consiglio tematico sulla Sanità Riminese e le varie problematiche del Pronto Soccorso. Il consigliere comunale del Movimento 3V Matteo Angelini ha evidenziato le criticità relative alla carenza di personale, sollevando una proposta utile alla causa: il reintegro dei Sanitari Sospesi a causa delle normative Covid-19, "non una categoria qualunque - dice Angelini - bensì coloro che sono rimasti senza lavoro e stipendio per mesi".



"Dopo aver proposto in Capi Gruppo la possibilità di fare intervenire in questa occasione un rappresentante dei Sanitari Sospesi - spiega il consigliere - ed aver ottenuto esito positivo con regolare votazione (4 voti a favore e 3 contrari), ho visto rigettare il tutto con una presa di posizione autoritaria da parte della Presidenza, forte, immagino, di un verbale di tale assemblea non corretto a mio avviso".



"Nel mio intervento sono riuscito ad esporre quanto avrebbe dovuto esporre il rappresentante dei sanitari sospesi e successivamente quanto era mia premura fare emergere in questa occasione. Richieste ben precise quali il reintegro immediato di tutti i sanitari sospesi e la richiesta di rimozione di ogni obbligo e sanzione relative a tutte le categorie, adulti e bambini, al fine di poter garantire a questi ultimi anche la frequenza delle comunità d'infanzia ad oggi a loro precluse a causa anche delle carenze informative di usl e dell'impossibilità quindi di poter operare una scelta consapevole su di un trattamento sanitario non privo di rischi anche gravi, nonché di un'applicazione completamente errata da parte di usl della normativa vigente (legge 119 art. 3 bis)".



Al termine dell'intervento Angelini ha annunciato e protocollato una nuova richiesta di consiglio tematico, sottoscritto da parte della Minoranza, dedicato proprio all'audizione dei sanitari sospesi e per snocciolare il tema della mancanza di personale sanitario in Ausl romagna. Consiglio tematico che ora, a norma di legge, dovrà essere indetto entro 20 giorni dalla data di protocollo.