Moda sostenibile: i vantaggi delle fibre naturali e le migliori proposte green

Attualità

Nazionale

| 13:38 - 28 Settembre 2022

Dati alla mano, l'industria dell'abbigliamento e della moda è una delle più inquinanti al mondo. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che si basa sulla fast fashion: un modello commerciale che incoraggia le aziende a produrre e vendere nuovi modelli rapidamente e a prezzi bassi, usando tessuti di scarsa qualità, e ovviamente aumentando la quantità di spazzatura prodotta dai consumatori (vista la scarsa durata degli abiti). Le fibre naturali diventano dunque la risposta in assoluto più sostenibile a questo trend, con la loro anima green e i loro vantaggi, che scopriremo insieme proprio oggi.



I vantaggi delle fibre naturali

Quali sono le migliori proposte sostenibili?

Le fibre naturali sono ottenute da piante o animali e, essendo di origine naturale, presentano alcune caratteristiche che le rendono superiori a quelle sintetiche. Per prima cosa, si tratta di fibre biodegradabili, riciclabili e compostabili, il che le rende una scelta obbligata per chi ha a cuore l'ambiente e la salute del pianeta. Inoltre, hanno un'ottima capacità di traspirazione, dunque sono positive anche per la salute della pelle. Molte di queste fibre possono anche proteggerci dai raggi UV, e non contengono sostanze dannose.I tessuti standard, infatti, a causa delle sostanze chimiche contenute al loro interno, a contatto con la pelle rischiano di provocare delle patologie della cute come, ad esempio, la dermatite alle mani, così come viene spiegato da alcuni approfondimenti online. Naturalmente le dermatiti possono presentarsi in forme diverse e in varie zone della cute, ma questo dipende da vari fattori, compresa la sensibilità della pelle del soggetto. Infine, alcune fibre naturali come il lino hanno un grado di igiene nettamente superiore, mentre altre (come la canapa) sono addirittura in grado di assorbire i gas nocivi.Sono molti i marchi che hanno scelto di produrre solo o principalmente capi in fibre naturali. MUD Jeans, ad esempio, utilizza solo denim organico, mentre altri sfruttano un mix di diversi materiali sostenibili, dal cotone al lino. La lista delle migliori proposte di moda, in questo settore, comprende anche altri esempi pratici come le sneakers sostenibili di Valentino, ovvero le Canada Goose, insieme alle borse di Stella McCartney prodotte partendo dai funghi.Il tutto in attesa della Fashion Week, che a sua volta proporrà diverse novità ecosostenibili nel mondo della moda. Fra le più attese in assoluto troviamo gli abiti eco realizzati da Harris Red. Inoltre, da non sottovalutare alcune novità a livello di tecniche di produzione, come l'uso di filati speciali che rendono gli abiti antibatterici o gli indumenti realizzati con stampanti 3D. In conclusione, non mancano le opportunità all'orizzonte per rendere la moda un comparto ancor più sostenibile, tramite l'utilizzo di tecniche speciali e la produzione di capi eco.