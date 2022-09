Cattolica, via delle Regioni: cominciati i lavori di riqualificazione da parte di Hera

Attualità

Cattolica

| 13:06 - 28 Settembre 2022

Lavori Hera in via delle Regioni, Cattolica.

Mezzi al lavoro per l'avvio del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della cosiddetta zona delle "vie delle regioni" a Cattolica. Si tratta di una prima azione messa in campo da Hera che interverrà sulla rete fognaria realizzando la nuova conduttura di fognatura bianca. Il progetto complessivo si compone di diversi ambiti che intendono risolvere le criticità rappresentate in più occasioni dai residenti. In particolare, a seguito del primo intervento di Hera, si lavorerà alle riasfaltature, alla sistemazione dei marciapiedi, alla messa in sicurezza delle alberature.

“Un intervento di messa in sicurezza idraulica e soprattutto funzionale - ricorda il Dirigente ai Progetti Speciali, Baldino Gaddi – sul quale fin da subito l’Amministrazione ci ha chiesto di spenderci e per il quale ha scelto di investire risorse dell’accordo quadro. L’intervento ha richiesto una coordinazione con Hera e con i suoi progettisti con cui abbiamo convenuto di andare ad intercettare le acque meteoriche a monte della via Emilia-Romagna e realizzare un bypass con recapito nel torrente Ventena”. Raccogliere, quindi, le acque piovane dal Torconca, in via Oriolo, deviarle in via Toscana, attraversare la via Sardegna, per confluire al torrente Ventena. Verranno implementate le caditoie per andare a migliorare la raccolta dell’acqua piovana e verranno inoltre bonificate e sostituite le fognature nere e la rete dell’acquedotto lungo le vie Sardegna ed Emilia-Romagna. Questi primi lavori effettuati da Hera, sono stimati in circa 300mila euro.

I successivi interventi di riqualificazione urbana, realizzati dall’Amministrazione Comunale, verranno realizzati tramite accordo quadro ed il costo previsto è di circa 450mila euro. Tra le operazioni preliminari vi è la valutazione da parte di esperti agronomi dello stato vegetativo e della stabilità delle alberature (lecci e pini) presenti nella zona. Verranno demoliti e rifatti i marciapiedi di via Toscana, subito dopo sono previste le riasfaltature delle vie Sicilia, Sardegna, Umbria e Lombardia, e l’effettuazione di un relamping con la sostituzione a lampade Led a basso consumo. Verrà realizzato anche un percorso pedonale protetto in via Sardegna, delimitato da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

“Questa serie di interventi – commenta la Sindaca Foronchi - hanno rappresentato una tra le priorità della nostra azione amministrativa. Questo perché abbiamo potuto riscontrare diverse problematiche che abbiamo ascoltato direttamente dalle voci dei residenti. Sul progetto, infine, nei mesi scorsi ci eravamo confrontati con la cittadinanza, presso il Centro sociale Giovannini-Vici di via Umbria. Siamo consapevoli che la città necessita di tanti interventi per strade e marciapiedi, è materialmente impossibile arrivare ovunque in poco tempo ma siamo partiti e lavoreremo per migliorare le situazioni più urgenti in città”.

“Un intervento importate - aggiunge l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Uguccioni – presentato dal mio predecessore, Enrico Ugolini, e sul quale come Amministrazione ci siamo più volte confrontati grazie ai suggerimenti che ci sono arrivati da chi vive quotidianamente quella zona segnale. Si tratta di un progetto portato avanti in collaborazione tra i nostri uffici tecnici ed Hera, che ringrazio, e che finalmente andrà a risolvere le criticità degli allagamenti”.