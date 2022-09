Ultimo appuntamento del ciclo di incontri su accoglienza ed inclusione: a Rimini arriva Alidad Shiri

Attualità

Rimini

| 12:17 - 28 Settembre 2022

L’incontro con l’altro, diverso da noi, è uno dei temi a cui sarà dedicato il prossimo ciclo di incontri dal titolo “Siamo tutti in viaggio”, promosso dalla Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto materno e infantile a Rimini.



Una serie di appuntamenti per riflettere sul tema dell’accoglienza, dell’inclusione e dell’allontanamento da casa.



Ultimo appuntamento per venerdì 30 settembre con Alidad Shiri. Arrivato in Italia nel 2005, oggi vive a Bolzano, è laureato in Filosofia, è un giornalista e collabora con diverse organizzazioni umanitarie tra cui Unhcr. Presenterà il suo ultimo libro: “Via dalla pazza guerra. Un ragazzo in fuga dall’Afghanistan” (HarperCollins 2021), che racconta il suo lungo viaggio e la sua storia. L’autore, per un po’di tempo, è stato accolto anche da una famiglia: per questo partner della serata sarà il progetto CondiViviamo, che a Rimini propone un progetto di accoglienza in famiglia rivolto proprio a giovani migranti.

Modererà l'incontro Maurizio Maggioni – co Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato - VolontaRomagna odv



Tutti gli eventi si svolgeranno nel cortile interno della Fondazione, a Palazzo Soleri, in Corso d’Augusto 241 a Rimini dalle 17,30 alle 19,30. Si prevede anche per ogni serata il firmacopie con gli autori e un piccolo aperitivo offerto ai presenti.