Ospedale Rimini, 993 interventi chirurgici arretrati. La criticità maggiore è il pronto soccorso

| 11:59 - 28 Settembre 2022

Ospedale Infermi di Rimini.



Sono 993 gli interventi chirurgici arretrati per l'ospedale Infermi di Rimini, due terzi riguardano interventi di bassa priorità. Ma, come riporta l'agenzia Dire, la produttività è tornata ai livelli pre-covid, grazie a "sacrifici da lacrime e sangue" degli operatori.



É quanto emerso dalla seduta del consiglio comunale di Rimini di ieri sera (martedì 27 settembre), presenti l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini e la direttrice del presidio ospedaliero Francesca Raggi, che ha fatto il punto sull'attività del nosocomio riminese: sono circa 30.000 all'anno i ricoveri, di cui un terzo chirurgici. Se i pazienti in attesa a maggio 2021 erano 4.899, a settembre sono calati a 3.670 e sono in aumento quelli in attesa nei tempi previsti.



Rimangono però le problematiche del pronto soccorso, del sovraffollamento e della carenza di personale. Sul tema ha preso la parola la direttrice Tiziana Perin. Il problema del pronto soccorso è quello principale, con una saturazione registrata da giugno ad agosto: "un disastro", ha ammesso. I giorni della settimana più pieni sono lunedì, martedì e venerdì, "gli altri ce la caviamo".



La carenza di medici, conseguenza anche della fuga dal pronto soccorso di alcuni professionisti, ha iniziato a farsi sentire nel 2019, ma la crisi si è aggravata nel 2021.

Da qui l'accordo con i sindacati sui turni aggiuntivi, con un bonus di 720 euro ogni nove. In 68 hanno accettato per una spesa di 145.000 euro. Si è però dovuto ricorrerere, a partire da metà giugno, alla collaorazione dei medici dell'ospedale e in 40, non senza "mal di pancia", hanno accettato. L'Ausl Romagna ha comunque riconosciuto a giugno ai 168 medici d'urgenza del territorio una una tantum da 6.000 euro per lo sforzo profuso. "Da aprile 2019 a luglio 2022 - ha continuato la direttrice - ci sono 19 unità in meno in Ps" e nonostante i concorsi banditi "non si trova personale". Infine gli accessi: quasi 64.800 quest'anno, rispetto agli 80.000 dello scorso anno.