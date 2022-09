Ventidue fogli di via per i giovani delle baby gang: niente Riviera per 3 anni

Cronaca

Riccione

| 11:53 - 28 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Sono 22 i fogli di via emessi dal Questore di Rimini a giovani, poco più che maggiorenni, provenienti dai comuni dell'hinterland milanese e dall'Emilia, indagati per la loro appartenenza a baby gang che si sono rese protagoniste di rapine, quest'estate, nei territori comunali di Rimini e Riccione.



Numerosi gli arresti operati da Polizia e Carabinieri, nonché le denunce formalizzate a seguito di intensa attività di indagine. Nel contempo l’attività istruttoria dalla Divisione Anticrimine della Questura di Rimini è sfociata nell'adozione di misure di prevenzione nei confronti degli autori dei fatti, che in attesa dei procedimenti giudiziari e delle sentenze, non potranno tornare in Riviera per tre anni.