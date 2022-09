Misano World Circuit festeggia gli 80 anni di Giacomo Agostini

Sport

Misano Adriatico

| 11:45 - 28 Settembre 2022

Giacomo Agostini con il presidente Fmi Giovanni Copioli.

Misano CIV Classic Weekend: un appuntamento assolutamente imperdibile. Sabato 15 e domenica 16 ottobre l'impianto intitolato a Marco Simoncelli ospiterà uno degli eventi più attesi dell’anno dedicati alle moto d'epoca. Il grande protagonista del fine settimana sarà Giacomo Agostini che, invitato dalla Federazione Motociclistica Italiana, celebrerà i suoi 80 anni con talk show e parate in pista. Inoltre la FMI presenterà iniziative e progetti di stampo culturale e storico.



Il primo appuntamento sarà subito di massimo interesse: alle 13.15 del sabato è prevista la prima Parata in pista con Giacomo Agostini e i collezionisti. Successivamente, ecco la presentazione del nuovo libro (il cui titolo verrà svelato sul momento) per celebrare i 35 anni del Registro Storico. Un'opera in cui sono illustrati 65 capolavori dell'ingegneria motociclistica italiana per raccontare gli anni dal 1911 ad oggi, ripercorrendo i fenomeni di costume e gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese. La prevista presentazione del nuovo sito del Registro Storico avrà luogo subito dopo: un servizio in favore dei Tesserati e di chi vuole iscrivere la propria moto alla FMI. Successivamente, verrà svelato il Merchandising del Registro Storico. Alle 18.00 ecco il clou della giornata, con il Talk Show insieme a Giacomo Agostini, 15 volte Campione del Mondo pronto a raccontare i suoi 80 anni di successi e gloria.



Nella mattinata di domenica è previsto un incontro riservato agli Esaminatori del Registro Storico e, dalle 8.30, il Motoincontro “Ago 80” organizzato dal Moto Club Misano. Alle 11.30 si terrà invece la presentazione di un esemplare unico al mondo: la Moto Beccaria, mezzo esclusivo che attirerà l'attenzione di tutti gli appassionati. L'indimenticabile due giorni si chiuderà con la seconda parata in pista di Giacomo Agostini con i collezionisti, parata a cui avranno accesso anche i partecipanti al Motoincontro.



Rilevante il lato agonistico del Misano CIV Classic Weekend. Sabato mattina e pomeriggio, spazio alle Qualifiche del Gruppo 4, Gruppo 5 e Moto Guzzi Fast Endurance. La gara in notturna di quest'ultimo Trofeo prenderà il via alle 19.00: 90 minuti da seguire così come lo saranno tutte le competizioni previste per la domenica a partire dalle 9.45.



Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Stiamo lavorando da tempo a questo grande evento a cui mi aspetto di incontrare tanti amanti di vintage e non solo. Siamo orgogliosi ed emozionati di poter celebrare gli 80 anni di Giacomo Agostini, un grande uomo e uno degli sportivi più vincenti di sempre che trasmetterà al pubblico di Misano la sua passione, la sua esperienza, aneddoti e ricordi. Aspetto con grande entusiasmo la presentazione del Libro del Registro Storico, un’opera che voglio leggere quanto prima. In conclusione, le gare saranno al centro di un fine settimana che penso rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi”.