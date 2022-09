Rimini, un incontro per ricordare il pedagogista Andrea Canevaro

Attualità

Rimini

| 11:34 - 28 Settembre 2022

Andrea Canevaro con Gloria Lisi e Andrea Gnassi.



Il 26 maggio scorso è deceduto a Ravenna il professor Andrea Canevaro, pedagogista di fama internazionale che si è sempre impegnato nel campo dell’inclusione sociale, particolarmente per quanto riguarda disabilità e handicap.



“Insieme si può”, a cura del Gruppo Impronta, è un omaggio al grande studioso, che tanto ha operato anche in provincia di Rimini (ricordiamo che ha fatto lungamente parte del Consiglio di amministrazione del Centro Zavatta), ed è in programma venerdì 30 settembre alle ore 10 al cinema Tiberio di Rimini.



«L’incontro sarà l’occasione per rendere omaggio a un caro amico, il professor Andrea Canevaro, che ha reso possibile la nascita e lo sviluppo della nostra associazione, che è affiliata ad Acli Arte e Spettacolo di Rimini», spiegano gli organizzatori.



Durante la mattinata «presenteremo i contenuti e le video realizzazioni del progetto “Periscopio 2 / Comici durante il colera” da lui ideato e sviluppato nel corso del periodo pre o post pandemia – continuano dal Gruppo Impronta – attraverso il lavoro che i nostri partecipanti hanno svolto nel corso delle annualità 2020/2021/2022».