Addio Bruno Arena, il comico dei Fichi d'India era di casa a Riccione

| 11:24 - 28 Settembre 2022

Bruno Arena, foto Rai News.



Mondo dello spettacolo in lutto: è morto a 65 anni Bruno Arena, il comico del duo Fichi d'India. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma. La notizia è stata data dal figlio Gianluca su Instagram: "Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà..lasci un vuoto immenso". Bruno Arena si era avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni Ottanta. La svolta dopo l'incontro con Max Cavallari, con il quale fondò i Fichi d'India, presenza costante a Zelig.



Il comico era di casa a Riccione: la moglie Rosy infatti si era candidata alle amministrative con la lista civica UniAmo Riccione, a sostegno della candidata Daniela Angelini, poi eletta a sindaca. Arena era stato più volte protagonista di spettacoli all'Aquafan.