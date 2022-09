Bellaria, ripartono le attività al centro culturale Kas8 Factory: c'è anche il corso di musical

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:16 - 28 Settembre 2022





Con l’arrivo dell’autunno, riprendono a Bellaria Igea Marina anche le attività del centro culturale Kas8 Factory, con la struttura di via Ravenna che ha riaperto i battenti da inizio settimana.



Tante le iniziative proposte per quello che è da anni un punto di riferimento per il mondo giovanile cittadino e non, con le attività pomeridiane del lunedì, del martedì e del mercoledì completamente gratuite, per cui è sufficiente essere in possesso di tessera AICS - Associazione Italiana Cultura Sport valida per il 2022: si spazia dalla cultura al tempo libero, dal cinema allo sport.



Tra gli altri servizi da segnalare, lo spazio di supporto alla famiglia: attività di ascolto e di orientamento rivolti a genitori, nonni, insegnanti, educatori, che percepiscono il bisogno di trovare uno spazio per se stessi e in cui poter parlare liberamente delle difficoltà che incontrano nel loro ruolo educativo. Il servizio è aperto anche a tutti i giovani e gli adolescenti che intendono trovare uno spazio di condivisione, confronto e crescita attraverso l'ascolto attivo.



Una novità della stagione 2022/2023 è poi il corso di musical, al via a metà ottobre, che si terrà il sabato pomeriggio ed è rivolto ai giovani di età tra gli 11 e i 16 anni. Ciò che propone, è un percorso suddiviso nelle tre discipline che compongono questo genere, ossia canto, teatro e danza. Nel corso delle lezioni di gruppo verranno sviluppati l’uso della voce e delle capacità ritmiche e melodiche, quelle espressivo-comunicative, la gestione dello spazio scenico, il movimento corporeo, l'empatia e la collaborazione. Il corso, che sarà anticipato da un open day di presentazione sabato 8 ottobre, prevede poi la realizzazione di uno spettacolo finale sul palco del Teatro Astra di Bellaria Igea Marina.



É attivo inoltre il servizio doposcuola specialistico Dsa – Bes, dedicato all'apprendimento e all'educazione con personale specializzato per studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. Un’attività a 360 gradi che mira allo sviluppo di un metodo di studio attraverso le giuste strategie didattiche e metacognitive, lavorando inoltre su motivazione e autostima dell’alunno.