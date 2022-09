Parte da Rimini 'Romagna Next in tour', laboratorio di pianificazione strategica

Attualità

Rimini

| 10:49 - 28 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Entra nel vivo, a diretto contatto con la cittadinanza, Romagna Next, il primo "laboratorio" di pianificazione strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation EU e del PNRR. E lo fa grazie alla campagna "Romagna Next in Tour", in programma dal 30 settembre al 22 ottobre.



La prima città ad ospitare il Tour è Rimini, dove l'ufficio mobile farà tappa nella giornata di venerdì 30 settembre, in piazza Cavour, dalle 9 alle 17.



Oltre a raccontare le attività di Romagna Next a tutti i cittadini che vorranno fermarsi ed informarsi, nel corso della mattinata sono già previsti incontri con alcune scolaresche delle scuole elementari e medie (entrambe dall'istituto comprensivo XX Settembre) e superiori (dal liceo Valgimigli).





Romagna Next in Tour è un percorso partecipativo itinerante – realizzato grazie ad un apposito "ufficio mobile" attrezzato, in movimento da città a città – che ha lo scopo di incontrare ed ascoltare direttamente le persone che vivono sui diversi territori e dialogare con loro, per immaginare insieme nuove traiettorie per uno sviluppo strategico di area vasta.







A contatto con i facilitatori del Tour presenti tappa per tappa, chiunque potrà partecipare alle diverse attività progettate, oltre che ricevere informazioni sul progetto Romagna Next (con distribuzione di materiale informativo, dei gadget e proiezione di video).



In particolare, è previsto il coinvolgimento sui contenuti della pianificazione strategica: ad esempio, con pannelli su cui scrivere idee o bisogni sui temi di sviluppo strategico prioritari.





Per le scuole e per i giovani, inoltre, sono previste specifiche attività ludiche calibrate in base all'età dei partecipanti: disegni della Romagna da colorare, quiz su temi come pianificazione strategica, geografia, demografia o curiosità sul territorio; sfida al gioco "Nomi-Cose-Persone" a colpi di specialità locali; riflessioni sulle sfide attuali ed emergenti del territorio.



A valle della visita agli uffici mobili, verranno poi concretizzate specifiche attività per le scuole (sia elementari che medie che superiori).