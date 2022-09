Istruzione e sostenibilità, seminario a Rimini sull'educazione 'diffusa'

Attualità

Rimini

| 10:30 - 28 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

L'associazione Ippogrifo, nell'ottica di offrire in modo gratuito formazione e approfondimenti in ambito educazionale, organizza il seminario "A scuola dal mondo animale, a scuola dalla natura".



Sabato 8 ottobre, a partire dalle 9, presso il centro congressi SGR, un incontro rivolto a tutto il mondo dell'educazione per approfondire temi legati all'istruzione, all'outdoor e alla sostenibilità.



Circa una decina di anni fa la consapevolezza che si stava progressivamente perdendo la connessione con la natura ha portato alla nascita delle prime azioni e progetti in natura.



Oggi sono tante le realtà di full immersion in natura e nei boschi, l'attenzione è totalmente sul fuori, all'educazione diffusa, alla relazione stretta con la natura e con gli animali.







Ippogrifo ha quindi pensato a un momento di formazione e di condivisione per riflettere su dove siamo arrivati, quale è la consapevolezza degli educatori sull'outdoor, soprattutto sulla connessione con gli animali e la natura.





Il seminario, a cui si può partecipare in presenza sabato 8 ottobre dalle 9.00 alle 13.30 presso il centro congressi SGR (via Chiabrera34/B, Rimini), prevede i seguenti interventi:





Roberto Marchesini: La zooantropologia applicata alla didattica



Il bambino e l'animale. Fondamenti per una pedagogia zooantropologica. Spesso si parla dell'importanza di educare i bambini ad un corretto rapporto con gli animali e a ragione, perché la nostra società ha perduto quel contatto diretto con la natura e con le altre specie che, viceversa, caratterizzava la cultura rurale. Urge quindi riconsiderare la relazione tra il bambino e gli animali come una componente insostituibile per favorire dei percorsi esperienziali e dei processi di apprendimento che siano in linea e coerenti con il suo vissuto. Per questo è fondamentale portare nelle scuole dei progetti didattici che abbiano come obiettivo lo sviluppo di conoscenze reali e concrete sugli animali. Conoscenza del mondo degli altri animali. Mancanza di educazione sentimentale verso la natura e gli animali.







Giovanni Gamberini: CAVALGIOCARE® l'arte di educare al fascino del cavallo con il gioco e il movimento. Una filosofia di vita e di educazione, oltre ad essere un metodo innovativo di insegnamento nel mondo equestre, è un gioco di scoperte, un gioco di cose da fare, un gioco di emozioni che si svolge in un contesto educativo protetto e che si adatta sempre alla possibilità dei giocatori. Il grande compagno di gioco è il cavallo: la sua "fantastica" partecipazione induce gli altri, gli esseri umani (adulti e bambini) a ri-pensarsi, a chiarire i propri stati EMOTIVI, a cercare e mettere in atto nuovi modi di ascolto e di comunicazione attiva. Setting facilitante, strumento il gioco, relazione diretta emozionale con il cavallo. IL CLUB CAVALGIOCARE® e gli asili nel BOSCO: facile conseguenze.







Stefania Bertolini (CTR Educazione alla sostenibilità Arpae Regione Emilia Romagna): La scuola in natura.



Biagio Belmonte (Servizi educativi Rimini): Linee guida per l'educazione all'aperto e nella natura delle scuole infanzia del comune di Rimini.







Chiara Ruini (UNIBO): Lo sguardo della psicologia positiva. Immersione in natura come prevenzione e promozione del benessere psichico.







Annalisa Celli (Dirigente Scolastico circolo didattico nr 6 Rimini): L'educazione diffusa nella scuola statale: si si può fare!







Michela Schenetti (UNIBO): Visioni di futuro. Didattica, natura, apprendimenti. I principi teorici, le prospettive e le metodologie dell'educazione all'aperto e il paradigma dell'educational evaluation. Alla didattica attiva all'aperto la letteratura riconosce un ruolo chiave nella promozione dello sviluppo dei bambini; all'educational evaluation le indagini empiriche consegnano il merito di sostenere le professionalità educative in una costante riflessione sulla qualità della propria azione didattica. La rete delle scuole in natura.







Per partecipare (gratuitamente) compilare il form