Rimini, TecnAwards: premiate oltre 30 aziende per i migliori investimenti tecnologici

| 10:22 - 28 Settembre 2022

Una delle aziende premiate.

Un nuovo appuntamento in occasione del 27esimo anno di Tecna, il Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per Superfici.

Si è tenuta martedì negli spazi della Future Arena la prima edizione dei TecnAwards, riconoscimento a cura di Acimac (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica) e IEG (Italian Exhibition Group) in collaborazione con la rivista Ceramic World Review.

Con l'istituzione dei TecnAwards, Tecna premia i migliori investimenti tecnologici realizzati dalla clientela internazionale nel periodo 2020-22 e sottolinea il suo ruolo di ponte tra il mondo della fornitura e la manifattura ceramica.

I premi sono stati scelti e nominati dagli espositori stessi di Tecna che hanno candidato i propri clienti nelle diverse categorie, fatta eccezione per alcuni premi speciali che sono stati frutto di una giuria composta da Acimac e IEG.

Dieci le categorie in concorso, che hanno portato alla premiazione di 30 aziende leader mondiali per le varie aree geografiche (Asia, Medio Oriente, Africa, Europa, Nord e Sud America).