'Ho un po' di roba', fermato dalla Polizia ammette di avere della droga

| 10:13 - 28 Settembre 2022

"Ho un po' di roba": così un uomo, fermato per un controllo dalla polizia lunedì pomeriggio (26 settembre), in via Tonale, ha ammesso di avere con sé della droga. Era stato notato per la guida "nervosa" e una volta fermato ha ammesso di avere "della roba" a bordo.

Sui sedili posteriori gli agenti hanno trovato una grande busta con all'interno due sacchi sottovuoto contententi 2 kg di marijuana. Nell'abitazione dell'uomo sono stati sequestrati un altro kg di stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una cospicua somma di denaro in contanti.

L'uomo si trova ai domiciliari.