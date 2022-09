San Leo, proseguono interventi su municipio e vie d'accesso alla città

Attualità

28 Settembre 2022

Lavori pubblici a San Leo.



Nonostante le difficoltà legate ai rincari delle materie prime, proseguono gli interventi di riqualificazione di San Leo. Sono cominciati infatti i lavori per la costruzione del nuovo percorso pedonale che collegherà la località "I quattro venti" al borgo di San Leo: sarà possibile dunque arrivare al centro storico leontino dopo aver posteggiato la propria auto nel parcheggio de "I quattro venti". A inizio mese si erano invece conclusi i lavori di riasfaltatura della strada d'accesso al centro storico.



Nel centro storico, prosegue l'intervento a Palazzo della Rovere, sede del municipio, un'opera di riqualificazione del valore di circa un milione di euro. Completati i lavori per il miglioramento sismico dell'edificio e il restauro del tetto, si procederà ora con il restauro delle facciate e la sistemazione degli interni. Il municipio sarà totalmente riqualificato entro la fine del 2022 e l'inizio del 2023, stesse tempistiche per il completamento del nuovo plesso scolastico, dove è terminata l'installazione del cappotto esterno.



Il comune si è attivato per chiedere nuovi finanziamenti statali attraverso il bando di rigenerazione urbana: obiettivo il restauro del "torricino" di ingresso del borgo Orsini, della strada all'ingresso dell'arco e la riqualificazione del parcheggo di piazzale Buscarini.